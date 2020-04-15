Якутск, , 09:33 — REGNUM В Якутии власти ищут авторов видео, которые преследовали косулю на трассе, чтобы сделать с животным фото, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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Видео распространили в мессенджере Whatsapp.

«Группа молодых людей гоняется за косулей на трассе, снимая свои «подвиги» на видео. Мужчины обнаружили животное, вышедшее на дорогу и погнались за ним. Один из них даже выпрыгнул из машины и успел поймать косулю и сделать селфи. На записи видно, что животное испугалось ещё больше и отчаянно вырывается из рук», — рассказали специалисты.

Авторов видео ждёт наказание за издевательство над животным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье местный житель издевался над собаками и выкладывал видео.