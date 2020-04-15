Иркутск, 15 апреля 2020, 08:38 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Каким образом, по состоянию на утро, 15 апреля, общее число выявленных заражённых достигло 47. Согласно данным оперативного штаба региона, 41 человек госпитализирован в инфекционные отделения стационаров, четверо пациентов выздоровели.
Как уже сообщало ИА REGNUM, из общего числа заболевших COVID-19 — двое погибших.
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