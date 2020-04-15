Туймазинский район, Башкирия, , 08:07 — REGNUM Пожар в детском саду ликвидировали в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в детском саду № 12 г. Туймазы поступило на пульт спасателям рано утром 15 апреля. По повышенному рангу вызова были подняты 23 огнеборца на семи единицах техники.

Прибыв не место происшествия, специалисты установили, что на втором этаже здания происходит горения на площади 20 кв. метров.

Отмечается, что людей в детском саду не было. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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