Новотроицк, Оренбургская область, , 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом. В настоящее время она задержана и госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, женщина в течение дня несколько раз пыталась самовольно покинуть больницу. Пациентка задержана в день побега.

По неофициальным данным, горожанка 14 апреля в состоянии алкогольного опьянения была принудительно доставлена в больницу из-за положительного результата теста на коронавирус. В лечебном учреждение женщина дебоширила и устроила побег.

В пресс-службе минздрава области отметили, что подробности инцидента сегодня, 15 апреля, министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщит во время прямого эфира в Instagram, когда будет информировать об эпидситуации в регионе.