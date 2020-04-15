Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 07:41 — REGNUM В Забайкальском крае разыскивают пассажиров маршрутного автобуса Чита — Забайкальск, которые ехали вместе с зараженным коронавирусом.

Как сообщает сегодня, 15 апреля, газета «Вечорка» со ссылкой на пресс-службу забайкальского губернатора, заражённым SARS-CoV2 оказался житель Забайкальска, возвращавшийся из Кадалы. Поскольку в маршрутке не продавали билеты, отследить круг контактных лиц оказалось затруднительно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 апреля число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 28.

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