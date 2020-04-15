Дамаск, , 07:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 недалеко от города Латакия в Сирии, передает телеканал Syria.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от побережья страны. Сейсмособытие ощутили жители Латакии и прилегающих к нему районов. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло и берегов Филиппин. Эпицентр сейсмособытия располагался в 44-х километрах к юго-востоку от провинции Батанес на глубине 10 километров.

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