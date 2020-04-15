Абуджа, , 07:31 — REGNUM Не менее 25 человек были убиты в ходе столкновений между народностями в Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Сообщается, что вновь между народностями Шомо и Джоле началось противостояние в штате Тараба. В результате столкновений были разрушены около 100 домов, погибли 25 человек, еще несколько получили ранения.

Полиция пока не может установить, что же послужило причиной возобновления вражды между народностями. По предварительной версии, конфликт разгорелся из-за прав на рыбные хозяйства в регионе.