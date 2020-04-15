Славгород, Алтайский край, , 07:17 — REGNUM Если бы не GSM-извещатель, установленный в доме многодетной семьи, проживающей в Славгороде (Алтайский край), начавшийся пожар мог закончиться плачевно. Подробности инцидента, произошедшего накануне вечером, 14 апреля, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Тушение пожара в Славгороде ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тушение пожара в доме многодетной семьи из Славгорода ГУ МЧС по Алтайскому краю

Когда извещать сработал, прибывший по сигналу караул 57 пожарно-спасательной части, расположенной в двух километрах от этого дома, увидел горящую веранду и сильное задымление внутри строения.

«Во время пожара в доме находились двое детей 13 и 5 лет. Дети были отрезаны от выхода густым дымом. Пожарные немедленно приступили к спасению ребят. Выведя их на свежий воздух, возгорание потушили в считанные минуты», — отметил начальник 57 пожарно-спасательной части Юрий Тур.

Алтайские пожарные ГУ МЧС по Алтайскому краю

Известно, что в тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава пожарно-спасательной службы. По оценкам специалистов предварительная причина пожара — короткое замыкание электрической проводки.

Всего за сутки, 14 апреля, алтайские пожарные ликвидировали 111 техногенных возгорания.