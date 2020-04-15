Владивосток, , 07:19 — REGNUM Вагоны-цистерны с мазутом сошли с железнодорожных путей в районе станции Гайдамак во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.

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В ведомстве сообщили, что разлива топлива нет, на месте происшествия работает оперативная группа МЧС и несколько подразделений пожарно-спасательных частей. К месту происшествия прибыл ремонтный поезд.

«Поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Гайдамак сошли с рельсов пять цистерн с мазутом. Разлива топлива нет. Повреждено 50 метров пути, происшествие не повлияло на движение электропоездов со станции Мыс Чуркин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, десять вагоном с углём сошли с рельсов в Приамурье.