Чита, , 07:01 — REGNUM Забайкальский оперативный штаб известил об удвоении числа выявленных заражённых коронавирусом. По состоянию на утро, 15 апреля, коронавирус нашли уже у 28 жителей региона.

В медучреждениях находятся два ребенка и 25 взрослых. Состояние здоровья семерых из них — средней тяжести, у четырех диагностирована легочная пневмония. Установлено, что из числа заболевших 14 человек прибыли из стран и регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, 14 находились в контакте с ними.

Вместе с тем, в оперативном штабе сложившуюся эпидемиологическую ситуацию назвали управляемой, круг контактировавших к заражёнными граждан продолжают устанавливать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край был одним из первых российских регионов, где заражение коронавирусом выявили в начале 2020 года. Заболевшим оказался гражданин Китая, Его болезнь протекала легко и спустя некоторое время он и его семья были выписаны из инфекционного отделения больницы в Чите. После этого двольно продолжительное время в Забайкалье не выявлялось новых случаев заражения. Ещё 12 апреля там насчитывалось только 14 выявленных заражённых.

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