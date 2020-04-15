Москва, , 06:59 — REGNUM Пациенты с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в некоторых российских больницах подвергаются нападениям со стороны пациентов, у которых такой диагноз отсутствует, сообщил 14 апреля врач и телеведущий Александр Мясников в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Мне пишут врачи, что в некоторых больницах фиксируют драки между пациентами с подтвержденным COVID-19 и теми, у кого не подтвержден», — сказал он.

Мясников добавил, что некоторым гражданам, несмотря на предпринимаемые меры, нужно оставаться людьми даже в трудных ситуациях. Иначе получается так, что больных с диагностированным COVID-19 «загоняют под шконку, доходит до таких вещей», объяснил эксперт.

«COVID-19 пройдет, а ты потерял человеческое лицо и человеком обратно не станешь», — заключил медик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России, по данным на 14 апреля, зафиксировано 21 102 подтверждённых случая заражения коронавирусом, полностью выздоровели 1694 человека, 170 случаев заболевания закончились летальным исходом.

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