Красноярск, , 06:56 — REGNUM На утро 15 апреля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 112 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний зафиксированы в пяти районах, населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве. Два пожара локализованы.

За минувшие сутки в крае потушили 14 лесных пожаров, общая площадь которых составила 183 га. В тушении принимали участие 198 человек с применением 37 единиц техники.

По предварительным данным, возгорания произошли по вине людей и в результате переходя огня с сельхозполей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля в 41 муниципальном образовании Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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