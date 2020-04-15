Барнаул, , 06:26 — REGNUM Круг заразившихся коронавирусом жителей Алтайского края продолжает расширяться. По данным регионального оперативного штаба — сразу на 11 человек за последние сутки. По состоянию на 15 апреля общее число заражённых достигло 48 человек.

Впервые выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. До трёх человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Вылечены и выписаны из больниц три человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые заражение коронавирусом в Алтайском крае выявили у женщины, которая прилетела в Барнаул из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся симптомы простудного заболевания, её не изолировали и не взяли анализы. Муж заразившейся считал себя здоровым и ходил на работу. Впоследствии в число заражённых попали те, кто контактировал с данной семейной парой и некоторые другие.

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