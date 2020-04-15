Манила, , 06:16 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на севере Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 44-х километрах к юго-юго-востоку от провинции Батанес на севере Филиппин. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине. Эпицентр его находился в 20 километрах от населенного пункта Эль-Хойо в провинции Чубут.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине