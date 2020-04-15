Тайюань , Китай, , 06:11 — REGNUM В результате обрушения на угольной шахте в провинции Шаньси на севре Китая пятеро рабочих оказались под завалами, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании Datong Coal Mine Group., которая занимается добычей угля на шахте, где произошел инцидент, в 14:45 по Пекину 14 апреля рухнуло перекрытие на рабочей платформе в шахте, в результате чего 13 горняков, находившихся на ней, оказались взаперти.

Восемь человек сумели выбраться на поверхность, еще пятеро горняков продолжаются оставаться под завалами. С ними уже был установлен контакт, их пытаются освободить. Специалисты занимаются выяснением причин произошедшего.