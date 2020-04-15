Чанчунь, Китай, , 05:59 — REGNUM На северо-востоке Китая произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 11 человек, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Трагедия случилась в уезде Цяньань провинции Цзилинь на северо-востоке страны около 5:30 по Пекину, сообщили в уездном правительстве. Какой-либо информации помимо числа погибших не поступало. Пока причины произошедшего, как и детали, не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Киная двумя днями ранее полуприцеп протаранил жилые здания, в результате чего погибли девять человек.

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