Анадырь, , 06:09 — REGNUM На Чукотке полицейские в международном аэропорту Анадыря задержали авиадебошира, который ругался с бортпроводниками.

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На рейсе авиакомпании Utair, прибывшем из Москвы в Анадырь, пассажир вёл себя неадекватно, не выполнял требования бортпроводников.

«Сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте прибыли к самолёту, задержали и доставили в дежурную часть 44-летнего пассажира. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — пишет ИА «Чукотка».

Правонарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции пассажирский самолёт авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.