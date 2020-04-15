Буэнос-Айрес, , 05:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Эль-Хойо в провинции Чубут. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 569,5 километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Эпицентр сейсмособытия находился в 196 километрах от острова Рауль на глубине десяти километров.