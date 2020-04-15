15 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 05:16 — REGNUM Беда не приходит одна. Вот и в Кемеровской области, где в условиях пандемии коронавируса запрещён выезд за пределы региона «по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей», сразу в двух муниципалитетах установили режим «Чрезвычайная ситуация». Причиной этому стало горение на отвалах горных пород, в том числе и на ликвидированной 22 года назад шахты «Красный Кузбасс». ИА REGNUM выясняла, что происходит в угольном Кузбассе.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Режим ЧС

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев, чей семейный бизнес имеет непосредственное отношение к угольной отрасли, 14 апреля 2020 года официально ввёл ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. Возле посёлка Апанас Новокузнецкого района и на выработках открытых горных пород ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» в Киселевском городском округе горят отвалы. Рядом с данными территориями на сегодня находятся три населённых пункта. Именно для того, чтобы исключить распространение пожаров на лес и населённые пункты и был введён соответствующий режим. Цивилев поручил разработать план ликвидации очагов горения, а также подготовить подъездные пути, площадки для техники, организовать мониторинг чистоты воздуха. Помимо этого, с сегодняшнего дня, то есть с 15 апреля, и вплоть до 1 июня в регионе введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения повышены вдвое.

Телеграм-канал «Цивилев. Live» отметил, что по итогам заседания комиссии по предупреждению ЧС главам территорий поручили не только организовать работы и назначить ответственных, но и «привести в готовность пункты временного размещения для возможной эвакуации населения», информируя население о ходе работ по ликвидации горения.

Сергей Цивилёв Vk.com tsivilev42

Вот только каких-то подробностей по ситуации, потребовавшей введения ЧС, нет ни на официальном сайте МЧС Кемеровской области, ни на сайтах администрации района, округа и прочих ведомств. Все внимание уделено ситуации с коронавирусом.

Ликвидированная шахта и её «наследники»

Шахта «Красный Кузбасс» из Киселевска — печально известна в регионе. Именно подземный пожар с последующим затоплением выработок фактически «закрыл» её в 1998 году. После ЧП предприятие, работавшее с 1929 года, прекратило существование.

Тогда же на базе участков открытых работ было создано АО «Разрез Октябринский», которое ведёт добычу каменного угля открытым способом до сих пор.

В этой ситуация вызывает множество вопросов позиция собственников горящей территории. На официальном сайте компании также нет сведений о том, что происходят в Киселевске.

Шахта «Красный Кузбасс» . Киселевск Drovosekk

По данным ЕГРЮЛ, АО «Разрез Октябринский» учреждено 20 августа 1998 года. На начало 2019 года на предприятии средняя численность работников составляла около 200 человек. Данных о собственниках компании в открытом доступе нет. Известно лишь, что уставный капитал компании — 4 млн рублей. Директором с мая 2014 года является Виталий Чернышов. Последний с 2015 года также зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности — аренда и управление нежилое недвижимостью. В активе Чернышова было также 100% доли новосибирского ООО «Белое золото», которое работало на добыче руд и песков драгоценных металлов с декабря 2018 года, но в конце января 2020 года было ликвидировано. Директором ООО был Федор Лагуткин.

Непосредственно разрез «Октябринский» был соучредителем благотворительного фонда «Социальный фонд», который проработал семь лет и был ликвидирован в феврале 2010 года. В числе соучредителей фонда фигурировали — ОАО «Инвестиционная компания «Соколовская» (ликвидировано), ОАО «Шахта №12» (ликвидировано, в числе ее соучредителей отметилась компания «Киселевскуголь») и ООО «Обогатительная фабрика «Каро» (ликвидировано, владельцем был Сергей Набоков, имеющий активы в Подмосковье).

О том, что происходит в Киселевске, пишут в соцсетях сами жители, делясь видео задымления:

«Это несколько дней назад, и сегодня такая же ситуация. По всему городу туман стоит», «Ситуация с подземным пожаром началась ещё в 2019 году», «А говорили, что это мусор, который жители накидали.», «Всегда так, пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Режим ЧС в двух муниципалитетах Кузбасса будет действовать вплоть до полной ликвидации горения.