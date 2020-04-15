Курган, , 01:31 — REGNUM В Курганской области пограничники пресекли перевозку в Казахстан 745 тысяч бахил. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Сборный груз следовал из Санкт-Петербурга в Петропавловск (Казахстан). Среди различных товаров были обнаружены медицинские бахилы, вывоз которых из России запрещён.

В отношении перевозчика возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию»).

Бахилы переданы в оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Курганской области.