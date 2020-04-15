Каир, , 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

В ходе ликвидации террористов погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи и один офицер полиции был ранен. Силовики обнаружили в квартире боевиков шесть автоматов и боеприпасы к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в египетской провинции Северный Синай сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены 17 террористов.

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