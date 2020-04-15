Москва, , 01:36 — REGNUM В Москве умерли 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Уточняется, что все скончавшиеся пациенты, возраст которых от 48 до 86 лет, имели сопутствующие заболевания, в числе которых — сахарный диабет, гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, хронический бронхит.

С учётом этих данных, число погибших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Из них в Москве — 1 489 случаев.

Количество случаев заражения коронавирусом во всём мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 01:10 по московскому времени 15 апреля, составляет 1 961 965 человек. Умерли от него 125 476 человек.

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