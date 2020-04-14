Канберра, , 23:57 — REGNUM Полутораметрового питона обнаружили на своём рабочем месте сотрудники одного из офисов в Австралии. Об этом 14 апреля сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Яндина в штате Квинсленд. Ромбический питон был обнаружен работниками офиса мирно спящим в лотке для бумаг на столе. На место был немедленно вызван змеелов.

Специалист без труда изловил не оказавшего сопротивления питона, вынес его из офиса и отпустил на волю. По мнению змеелова, питон мог проникнуть в офис через дверь гаража, которая остаётся открытой в рабочие часы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёхметровом питоне, который скрывался десять лет в спа-салоне в Китае.

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