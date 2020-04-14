Тверь, , 21:32 — REGNUM Доследственную проверку начали следователи СКР по факту хлопка на заводе в Конаковском районе Тверской области 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В пресс-службе уточнили, что «в ходе мониторинга средств массовой информации» получили данные о том, что «в складском помещении ОАО «Редкинский опытный завод», где находится резервуар с соляной кислотой произошёл хлопок с выделением желтого дыма». По данному факту организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, около 06:35 поступило сообщение о том, что в результате неисправности в резервуаре в отдельно стоящем одноэтажном строении на заводе в Конаковском районе произошёл хлопок с выделением желтого дыма. В резервуаре находился бромсодержащая жидкость, по уточнённым данным, вылилось два кубометра. В результате никто не пострадал.

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