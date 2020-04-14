Раменское, Московская область, , 21:28 — REGNUM Пожилой мужчина и ребёнок погибли, ещё одна женщина госпитализирована в результате отравления газом в Раменском городском округе в Подмосковье. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла 14 апреля в деревне Синьково городского округа Раменское. В частном жилом доме были обнаружены тела 71-летнего мужчины и девочки девяти лет. Была госпитализирована женщина 70-ти лет.

По данным следствия, погибшие и пострадавшая отравились газом. По факту ЧП следователями была организована доследственная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

Наиболее вероятной причиной утечки газа в доме названо автоматическое включение генератора из-за перепадов напряжения в электросети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале доследственной проверки по факту отравления бытовым газом ребёнка в пригороде Белгорода.

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