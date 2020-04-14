Минск, , 21:10 — REGNUM Прибывшая в Белоруссию на строительство АЭС бригада специалистов из Нижнего Тагила больше не подозревается в заражённости коронавирусом. Четвертый тест на коронавирус оказался отрицательным, госпитализация работников прекращена.

«15 граждан РФ неделю провели в больнице. Сейчас их отпустили и отправили обратно в Островец, — сообщает «Спутник». — Белорусский минздрав ситуацию пока не комментирует».

Накануне принудительно госпитализированные записали видеообращение, в котором негативно оценили обстоятельства своей госпитализации и пребывания на карантине. Видео быстро стало хитом просмотров.

«Хочу развеять слухи насчет коронавируса в Белоруссии. Зовут меня Растегаев Константин. Приехали мы в Белоруссию 27-го числа, отработали неделю, всё нормально. Потом нас по каким-то причинам непонятным отправили на карантин на квартиры, на самоизоляцию. Три дня мы были на самоизоляции, в час ночи врываются к нам люди в масках, с ментами, привозят непонятно куда, ничего толком не объясняют. Привозят в Сморгонь, закрывают в палату. Взяли повторные анализы, они отрицательные, взяли ещё раз анализы — снова отрицательные. Для чего держат нас — вообще непонятно. Так что все это брехня», — цитирует российского строителя «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

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Отметим, что после принудительной госпитализации перед российскими строителями никто не извинился. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, распространивший лживую информацию о российских специалистах из Нижнего Тагила, хранит молчание.