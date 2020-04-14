Донецк, , 20:01 — REGNUM Один украинский военный погиб, еще восемь ранены в результате взрыве миномёта на учениях, проходивших в оккупированной украинскими карателями части Донбасса, сообщает 14 апреля пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

По информации генпрокуратуры, в ходе учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномёта

«В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине неоднократно сообщалось о крайне низком качестве производящихся предприятиями украинского ВПК 120-мм миномётов «Молот», которые взрываются в ходе стрельбы из них.

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