Ташкент, , 19:46 — REGNUM Несмотря на трудности, связанные с пандемией и карантином, наш народ не впал в отчаяние и панику, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 14 апреля видеоселекторное совещание.

Мирзиёев указал, что «благодаря предпринимаемым усилиям и героическому труду наших врачей до настоящего времени выздоровели 100 человек, из взятых на карантин 222 тысяч граждан 141 тысяча отправлена домой».

«Ни одна система в нашей стране не перестала функционировать. С целью обезопасить людей и исходя из ситуации, мы переводим свою работу в другую форму. Деятельность, связанная с интеллектуальным трудом, образованием и воспитанием, ведется дистанционно, в режиме онлайн», — сказал президент.

Президент обратил внимание руководителей на необходимость эффективно продолжать работу в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, других приоритетных отраслях экономики, в субъектах предпринимательства в регионах, «поскольку жизнь не стоит на месте, а утерянные сегодня время и возможность завтра уже не вернуть».

«Перед нами наряду с обеспечением благополучной жизни нашего 34-миллионного народа стоит задача экспорта заготовленного в стране колоссального объема продукции. Мы безусловно понимаем, насколько нелегко сидеть дома, но мы вынуждены следовать этой рекомендации как самому оптимальному решению для сохранения здоровья и жизни нашего народа», — отметил вместе с этим президент.