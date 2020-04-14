Житомир, Украина, 14 апреля 2020, 19:57 — REGNUM В Житомирской области Украины потушили лесной пожар, который продолжался десять дней, заявили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Пожар возник 4 апреля 2020 года. В его ликвидации участвовали подразделения ГСЧС из разных областей Украины, а также пожарная авиация.
Полиция задержала мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в поджоге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада ужесточила ответственность за сжигание сухой растительности. Размер штрафов вырос почти в 20 раз.
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