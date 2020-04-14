Киев, 14 апреля 2020, 19:56 — REGNUM На полигоне на подконтрольной Украине территории ДНР взорвался миномёт калибра 82 мм, сообщили 14 апреля в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Инцидент произошёл во время учебных стрельб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее при взрыве 120-мм миномёта «Молот» скончались два боевика ВСУ, трое получили ранения. Подобные инциденты многократно повторялись в основном с миномётами украинского производства.
Читайте также: Двое военных ВСУ погибли при взрыве миномета «Молот» под Донецком