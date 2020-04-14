Ярославль, , 17:57 — REGNUM 14 апреля мэр Ярославля Владимир Волков призвал жителей соблюдать режим самоизоляции. В тот же день официальная газета мэрии «Городские новости» опубликовала информацию о дополнительных автобусах, которые будут пущены на кладбища в Пасху.

Кладбище

Дополнительные рейсы на погосты городские власти в этот день организуют традиционно, хотя православная церковь не поддерживает традицию посещения кладбищ в Пасху. Для этого существует специальный день поминовения усопших — Радоница.

В соседнем Рыбинске вообще запретили посещение кладбищ на время эпидемии коронавируса. Власти областного центра пока отличаются непоследовательностью в борьбе с эпидемией. Так несмотря на карантин в мэрии прошли публичные слушания по вопросам изменений правил благоустройства. Затем городские власти заявили об остановке работы электротранспорта в дневные часы, а через день отменили это решение, потому что в городе возобновилась работа ряда предприятий.

Как понимать дополнительные рейсы на кладбища в Пасху — как призыв ехать туда несмотря на просьбы к самоизоляции?

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