Чебоксары, , 17:25 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему главному врачу республиканского наркологического диспансера, которого обвиняли в превышении полномочий, подлоге и халатности. Речь, в частности, идёт о дополнительной закупке реагентов, которые не были использованы в связи с истечением срока годности. Фигурант уголовного дела осуждён условно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что злоумышленник действовал в интересах своего знакомого, который является учредителем компании-поставщика. По данным правоохранителей, в декабре 2014 года был заключён контракт на 1,2 млн рублей на поставку реагентов, тогда же и была перечислена указанная сумма. При этом, как установило следствие, в бухгалтерию были представлены фиктивные документы об исполнении поставщиком обязательств, в то время как по апрель 2015 года контракт был исполнен частично, а фигурант уголовного дела вплоть до декабря 2017 года не вёл претензионную работу и не принял мер к расторжению контракта.

По версии силовиков, в апреле-июне 2017 года бывший главврач, зная о наличии в наркодиспансере достаточного количества другого вида реагентов, «обеспечил заключение контракта с другой фирмой, в интересах которой он действовал, на дополнительную поставку изделий».

«Он понимал, что с учётом потребностей наркодиспансера возникнет переизбыток реагентов, а срок их годности истечёт раньше фактического израсходования», — говорят в ведомстве.

Общий ущерб, причинённый бюджету Чувашии и наркодиспансеру, оценивается в 6,9 млн рублей.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ — два эпизода), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Ему назначен один год условно с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор в отношении бывшего директора одной из школ. Его признали виновным в превышении полномочий: правоохранители установили, что с декабря 2016 года по декабрь 2018 года под различными предлогами он незаконно требовал деньги от шести подчинённых. Ему было назначено 30 тыс. рублей штрафа с лишением права три года занимать руководящие должности.