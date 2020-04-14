Москва, , 17:09 — REGNUM С 2017 года в России число киберпреступлений выросло на 228%. К такому выводу пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование охватывает структуру преступлений в период с 2015 по 2019 год, однако статистика преступлений с использованием высоких технологий начала вестись только с 2017 года.

С 2015 года в России наиболее значительно выросло число случаев мошенничества — на 28%, вымогательства — на 26%. При этом почти вдвое или на 51% снизилось число разбоев, на 40% — хулиганства, на 37% — грабежей. Также отмечается значительное сокращение преступлений экстремистской направленности — на 56%, однако на 17% увеличилось количество преступлений террористического характера.

Уточняется, что в структуре преступлений 21−24% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, показатель раскрываемости держится на уровне 52−55%. Всего в 2019 году было совершено 2,024 млн преступлений, из которых более 700 тыс. — хищения, при этом в 2009 году было зафиксировано более 2,9 млн преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД России, общая сумма ущерба от преступлений в России за 2019 год составила более 620 млрд рублей. Всего в 2019 году сотрудники правоохранительных органов раскрыли более 1 млн преступлений. Общая сумма ущерба от них составила 627,7 млрд рублей.

Больше половины всех преступлений, совершённых в 2019 году, составляют хищения чужого имущества. Их доля равна 53,5%.