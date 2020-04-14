Москва, , 16:53 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы 12 мая рассмотрит уголовное дело против Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова, обвиняемых в поджоге здания Никулинского суда Москвы, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«Первое судебное заседание назначено на 12 мая», — сказала собеседница агентства.

Подсудимым предъявлены обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества») и ч. 1 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия»).

Инцидент произошёл ночью с 5 на 6 февраля 2020 года. По версии следователей, Ибрагимов поджог кабинета суда. В результате этих действий никто не пострадал, возгорание сразу ликвидировали пожарные.

При этом подозреваемый, считают следователи, исполнял указания другого фигуранта дела — Галямова.

Оба соучастника признали вину — один полностью, второй частично.