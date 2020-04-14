Курган, , 16:41 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет 16-летний местный житель по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в феврале 2020 года подросток через интернет связался с неустановленным оптовым торговцем наркотиками. Юноша по его заданию забирал из тайника уже расфасованные наркотические вещества, делал закладки, фотографировал место размещения наркотика и высылал фото заказчику. За каждую сделанную закладку юноше было обещано 500 рублей.

Однако во время устройства одной из закладок подросток попал в поле зрения полицейских и был задержан. При личном досмотре у него были найдены расфасованные наркотики.

Юноша признался в ранее совершённых закладках, выразил искреннее раскаяние, поэтому был помещён в ходе следствия под домашний арест.

Сейчас уголовное дело против него по ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах») направлено в суд для рассмотрения по существу.