Соледар, ДНР, , 17:20 — REGNUM По уточнённым данным в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке Старомихайловка повреждены 13 домов, сообщили 14 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские силовики применили вооружение БМП, в результате чего повреждения получили дома на улицах Днепропетровская, Ивана Марченко, Октябрьская и Чкалова. В основном пострадала кровля и фасады зданий.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать, отметили в СЦКК.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица признал, что размещение миротворцев ООН в Донбассе является малореалистичным сценарием урегулирования конфликта.

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