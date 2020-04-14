Курган, , 16:07 — REGNUM В Кургане сотрудники Росгвардии спасли спасли семью из горящего дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Ночью, находясь на маршруте патрулирования по Кургану, сотрудники вневедомственной охраны, прапорщики Роман Липухин и Игорь Абабков увидели задымление крыши частного дома. Сообщив о пожаре в спасательную службу, росгвардейцы стали стучать в двери и окна горящего дома. В итоге прапорщики спасли из пожара супружескую пару, а также их 20-летнюю дочь. Кроме того, росгвардейцы участвовали в ликвидации пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.