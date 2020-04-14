Москва, , 16:02 — REGNUM В Москве, в двухэтажном здании по проспекту Жукова, произошёл пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правления МЧС.

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Уточняется, что сообщение о возгорании поступило дежурному сегодня, 14 апреля, в 15:00. В доме №21, корпус 2, загорелась кровля. Сначала огонь распространился на площади 200 кв. м. Затем площадь возгорания увеличилось до 250 кв. м. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. Со слов администрации объекта людей в здании быть не должно», — уточнили в МЧС.

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Спустя 40 минут после возгорания пожарным удалось локализовать пожар. Причины инцидента устанавливаются.