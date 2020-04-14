Киев, , 16:01 — REGNUM Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения действительно удалось потушить, во многом благодаря дождю, сообщил 14 апреля исполняющий обязанности председателя украинской государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь», — отметил чиновник.

По его словам, уровень радиационного фона постоянно измеряется, и те данные, которые сейчас есть, показывают, что «в целом в норме».

«Пожарникам, которые 10 суток боролись с огнем, надо сказать большое спасибо», — подчеркнул Фирсов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня ситуация с пожарами в Чернобыле стала главной темой совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского. Спасатели доложили президенту, что в целом пожар ликвидирован, спасателям осталось «потушить тление» в некоторых очагах.

При этом буквально накануне вечером ситуация была на грани критической — сильный ветер гнал огонь на объекты атомной энергетики. Позже 13 апреля над Чернобыльской зоной прошел сильный дождь, что и позволило стабилизировать ситуацию.