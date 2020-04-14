Йошкар-Ола, , 15:54 — REGNUM 63-летняя жительница Медведевского района искала в интернете вакансию, на мобильный телефон ей поступил звонок от неизвестного. Он предложил женщине высокооплачиваемую работу, но сначала необходимо было пройти обучение.

Для дистанционного обучения женщине рекомендовали установить приложение на смартфон. Таким образом мошенники получили возможность удалённо управлять её телефоном. Злоумышленники обнаружили банковский вклад жертвы на 1,5 млн рублей, однако при попытке снять все средства банк заблокировал сомнительную операцию. Но мошенники убедили хозяйку вклада, что для получения хорошего заработка нужно и вложить достаточно средств, это убедило женщину — она открыла новый счет в банке, на который перевела 1,5 млн рублей, а мошенники деньги сняли.

На этом преступники не успокоились и попросили женщину перечислись им ещё немного. Пенсионерка взяла кредит на 320 тыс. рублей, а мошенники вновь украли средства. Только после этого она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщили в региональном управлении МВД.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в связи с режимом самоизоляции для граждан, который действует практически по всей России, активизировались телефонные мошенники, а также интернет-аферисты. Наиболее частым способом мошенничества является звонок якобы сотрудника службы безопасности банка, который предупреждает о несанкционированной транзакции. Далее он выясняет личные данные владельца банковской карты, получив которые, легко снимает чужие средства.

Также достаточно часто граждане лишаются средств при покупке товаров или услуг в сети интернет, когда просят внести предоплату. Кроме того, одним из способов мошенничества является организация конкурсов в социальных сетях.