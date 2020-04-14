Киев, , 15:26 — REGNUM Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящий момент ликвидирован, спасателям осталось «потушить тление» в некоторых очагах, доложил сегодня, 14 апреля, президенту Украины Владимиру Зеленскому глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба офиса украинского президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, в силу чего огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог справиться с ситуацией быстрее», — доложил глава ведомства Зеленскому.

Чечеткин отметил, что 13 апреляпожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды.

Отдельно было подчеркнуто, что одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты «Укрытие», «Вектор», распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне на Украине случилась паника после заявлений ряда общественных деятелей и специалистов о том, что лесные пожары подступили вплотную к хранилищам ядерного топлива.

Позже в МВД Украины заявили, что реальной опасности для объектов ядерной энергетики в Чернобыле из-за лесных пожаров не было и нет.