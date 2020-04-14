Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области с начала года огнеборцы ликвидировали 920 травяных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 апреля.

«На Дону произошло 920 загораний сухой растительности и камыша, площадь которых составила 39,8 гектара», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что ландшафтные пожары в большинстве случаев вспыхивают в связи с неосторожным обращением с огнём. По-прежнему в регионе существует проблема поджогов стерни. Нарушителей требований пожарной безопасности в ряде случаев удаётся найти. Дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 236 граждан. Сумма штрафов превысила 6,5 млн рублей.