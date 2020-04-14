Ижевск, , 15:08 — REGNUM В Удмуртии на месте преступления задержаны двое мужчин за попытку похитить металлические ограждения моста через реку Иж. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную группой лиц»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

При этом полицейские установили, что задержанные причастны к аналогичному инциденту, который произошел в марте текущего года. Мужчины сломали чугунные ограждения через реку Вожойка, погрузили их в автомобиль и сдали в пункт приема металлолома.

В МВД отметили, что за данные преступления задержанные могут получить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике был задержан 33-летний мужчина, который брал в аренду у частных лиц и организаций электроинструменты под предлогом выполнения строительных работ. Затем полученное оборудование мужчина сдавал в ломбарды, а деньги тратил по своему усмотрению. Так, в январе мужчина взял в аренду в одной из организаций КамАЗ, который в дальнейшем сдал в пункт приёма металлолома. Затем он аналогичным образом поступил с автомобилем ГАЗель, который взял в аренду с правом выкупа.

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