Уфа, , 15:06 — REGNUM Тела трех мужчин и одной женщины вытащили из водоемов в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, тело мужчины 1960 года рождения было обнаружено на озере Ялан-Куль около с. Старая. Из реки Стерля рядом со Стерлитамаком спасатели подняли тело мужчины 1963 года рождения.

Около берега в озере с с. Кумлекуль было найдено тело еще одного мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что также устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено на реке Белой рядом с д. Иштуганово.

Спасатели предупреждают, что в настоящее время водоемы освободились ото льда и вода в них очень холодная. Поэтому, «в считанные минуты может обезоружить того, кто в ней окажется», — сообщили в спасательном ведомстве.

Сотрудники спасательных служб призывают соблюдать правила безопасности нахождения на воде.

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