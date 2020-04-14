Москва, , 14:57 — REGNUM Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора одной из столичных коммерческих клиник и его сообщницы за оказание услуг, на оказание которых у клиники не было лицензии, сообщается 14 апреля на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Из информации следует, что генеральный директор одной из московских гинекологических клиник в 2018 году вступил в преступный сговор с сообщницей для выполнения услуг по акушерству и гинекологии (в том числе по искусственному прерыванию беременности), на проведение которых у клиники не было лицензии.

Для оказания данных услуг, в нежилом помещении в центре Москвы была размещена информация о деятельности клиники и наличии у нее лицензии на оказание услуг по акушерству и гинекологии.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год обвиняемая, не имеющая высшего медицинского образования, убедила троих пациенток в необходимости искусственного прерывания беременности, после чего назначала им лекарства, в результате приема которых у девушек происходил выкидыш.

В ходе проверки контролирующих органов деятельность клиники была приостановлена. Дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.