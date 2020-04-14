Кострома, 14 апреля 2020, 13:39 — REGNUM В Костромской области на свалке нашли боевую противопехотную оборонительную гранату с запалом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в костромском управлении Росгвардии.
Предмет, внешне похожий на ручную гранату рядом с деревней Жвалово Судиславского района обнаружил пенсионер, подрабатывающий сбором металлолома.
На место выехали сотрудники МВД и специалисты-взрывотехники Росгвардии. При детальном рассмотрении находка оказалась боевой противопехотной оборонительной гранатой Ф-1, снаряжённой запалом.
Других опасных предметов на свалке не обнаружено. Сейчас полицейские устанавливают, каким образом граната оказалась на свалке бытовых отходов.