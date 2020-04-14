Уфа, , 13:34 — REGNUM Тяжелую травму получил работник сельхозпредприятия, попав под сеялку в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 апреля 39-летний сеяльщик ООО «Башкирское зерно+» Благоварского района проводил подкормку озимой пшеницы минеральными удобрениями. В какой-то момент он попал под сеялку и получил тяжёлую травму.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции проводят расследование этого несчастного случая, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело