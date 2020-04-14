Казань, , 13:18 — REGNUM В Казани, несмотря на ограничительные меры и наличие реальной угрозы массового заражения и распространения COVID-19, девять предприятий продолжали осуществлять свою деятельность в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Среди них кафе «Кибер Лаунж», кафе «Лаунж Бар», парикмахерская «Barbershop Brutal», автосалон «MБ Кан Авто», кальянная «Добрая кальянная», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Аргаст», АНО «Казанский камерный театр «Сдвиг», ресторан и бильярдный клуб «Черчилль».

Прокуратура обратилась в суд Казани с исками о приостановлении деятельности этих предприятий на период действия ограничительных мер.

Всего прокурорской проверке подверглись более 170 предприятий общепита и бытового обслуживания населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению суда в Казани судебные приставы приостановили деятельность кафе «Кебаб Сити» по улице Пушкина. Деятельность кафе приостановлена на 60 суток из-за нарушения постановления кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

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