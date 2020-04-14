Лодзь, Польша, , 13:05 — REGNUM В воскресенье, 12 апреля, когда католическая церковь отмечала Пасху, в городе Рубене Лодзинского воеводства произошло необычное ДТП. Водитель автомобиля Suzuki Swift на большой скорости выехал на перекрёсток с кольцевым движением, не справился с управлением и выехал на наклонную насыпь кольца. В результате автомобиль буквально взлетел в воздух, и пролетел 64 метра, в том числе над памятником папе Римскому Иоанну Павлу II.

Как рассказали пожарные, автомобиль сломал сосну, пролетел над памятником папе Римскому и приземлился возле здания, принадлежащего местной епархии.

Пресс-секретарь начальника полиции Лодзи младший инспектор Иоанна Качка рассказала «Польскому радио», что автомобиль был очень сильно повреждён, и пожарным пришлось вырезать водителя из него. При этом автомобиль пришлось сначала потушить, так как он загорелся. Водитель был в сознании, но из-за множественных телесных повреждений не смог пройти тест на алкоголь. При этом, по словам полицейских, от него явственно пахло спиртным.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, но полёта автомобиля через памятник папе на нём не видно. Водитель оказался жителем Лодзи. Полученные травмы, по мнению медиков, не опасны для жизни. Был ли виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения, покажет анализ крови.