Невинномысск, Ставропольский край, , 12:27 — REGNUM Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись в городе Невинномысске Ставропольского края. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 09:30 на улице Революционной. По предварительным данным, у ВАЗ-2115 во время движения оторвалось заднее колесо, из-за чего водитель легковушки потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом «ПАЗ», в котором, помимо водителя, находилось еще три человека.

Все пассажиры автобуса и водитель легковушки доставлены в больницу. Водитель автобуса, который следовал по внутригородскому маршруту, в аварии не пострадал. На месте происшествия работают наряды ДПС.

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